Подростку, который пытался устроить теракт на ж/д путях между Знаменском и Гвардейском, вынесли приговор

По данным суда, юноша переписывался с неизвестными и выполнял их указания. Его признали виновным по ч. 1 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). После освобождения молодому человеку ещё два года нельзя будет администрировать сайты, каналы и другие интернет-ресурсы. Решение пока не вступило в законную силу.