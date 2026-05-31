Подростку, который пытался устроить теракт на ж/д путях между Знаменском и Гвардейском, вынесли приговор

Юноша действовал по указанию незнакомцев из мессенджера.

17-летнего подростка, который поджёг два железнодорожных шкафа на путях между Знаменском и Гвардейском, приговорили к шести годам колонии общего режима. Об этом говорится на сайте Балтийского флотского военного суда.

По данным суда, юноша переписывался с неизвестными и выполнял их указания. Его признали виновным по ч. 1 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). После освобождения молодому человеку ещё два года нельзя будет администрировать сайты, каналы и другие интернет-ресурсы. Решение пока не вступило в законную силу.

В августе прошлого года на железнодорожном участке между Знаменском и Гвардейском нашли обгоревшие батарейный и релейный шкафы. Полицейские вычислили подозреваемого и задержали его. Позже юношу отправили в СИЗО.