«Енисей-СТМ» взял Кубок Николаева

Правобережная красноярская регбийная команда «Енисей-СТМ» одержала победу в 154-м дерби с левобережным «Красным Яром». Матч получился не особо ровным для команд. Еще в самых первых атаках правобережные смогли занести попытки и выполнить реализацию. После этого Джейсон Таумалоло успешно исполнил два штрафных и помог «Красному Яру» набрать первые шесть очков. Далее в первом тайме команды очков набрать не смогли, была вязкая игра, потери и ошибки команд. В итоге первый тайм получился не особо результативным (6:12), но вполне в сценарии дерби. На второй тайм более заряженным вышел «Красный Яр». Левобережные смогли занести штрафную попытку и успешно реализовать штрафной. Это позволило команде выйти вперед в дерби. Но на концовку тайма команды не хватило — «Енисей-СТМ» занес четыре попытки. Как итог: 38:16 в пользу правобережных. «Енисей-СТМ» одержал вторую победу и поднялся на второе место в таблице чемпионата России. Кроме того, команда стала обладателем традиционного Кубка Николаева, который вручается команде, одержавшей первую победу в дерби нового сезона.