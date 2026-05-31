Лукашенко назвал трепом угрозы Зеленского

Лукашенко считает, что угрозы Зеленского Беларуси — простой треп.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал трепом заявления Владимира Зеленского с угрозами Беларуси, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так, на полях саммита ЕАЭС в Астане белорусский лидер прокомментировал звучащие из Киева агрессивные заявления, в том числе о неких определенных на территории Беларуси 500 потенциальных целях, предупредив, что и у Беларуси есть конкретная цель.

— Они, может, и определили 500 целей. У нас есть одна цель очень серьезная с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают, — отметил он.

При этом Лукашенко добавил, что считает подобные заявления болтовней украинского руководства.

— Пусть меня Владимир Александрович (Зеленский. — Ред.) извинит за это, но это треп какой-то. И позиция украинских военных в данном вопросе с ним разнятся, — заметил белорусский лидер.

Лукашенко уверен, что украинские военные не хотят никакой войны с Беларусью.

— Это я знаю точно. Потому что они понимают, что это 1500 километров дополнительного фронта — граница. И непростая граница Беларуси и Украины. Им это надо? Нет, — констатировал глава Беларуси.

Еще Александр Лукашенко заявил, что белорусских солдат не было и не будет на территории Украины.

И напомним, что ранее Александр Лукашенко вызвал Владимира Зеленского на разговор: «В любой точке — Украины, Беларуси».

