В Джанкойском районе Крыма завершается ремонт дороги до села Мартыновка

Ремонт участка автомобильной дороги Воинка — Джанкой — Мартыновка подходит к концу в Джанкойском районе Крыма. Объект протяженностью 1,5 км обновляют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в районной администрации.
Ремонтируемый участок проходит по степной части полуострова вблизи Северо-Крымского канала и обеспечивает транспортную связь между населенными пунктами Зеленый Яр, Мартыновка и Завет-Ленинский. Эта часть дороги также обеспечивает подъезд к железнодорожной станции «Соленое Озеро» и решает проблему логистики для местных сельхозпроизводителей.
К работам на объекте приступили в конце февраля этого года, по состоянию на данный момент степень его готовности составляет 95%. Специалисты подрядной организации уложили там новый асфальт, нанесли разметку и установили дорожные знаки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.