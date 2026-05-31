В Ростовской области ввели режим ЧС после возгорания на нефтебазе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая — РИА Новости. Режим ЧС введен в поселке Матвеев Курган Ростовской области после возгорания, возникшего на нефтебазе в результате атаки вражеских БПЛА, сообщила глава Матвеево-Курганского района Дина Алборова на странице в ВК.
«Минувшей ночью район вновь подвергся массированной атаке вражеских БПЛА. В результате нападения произошло возгорание нефтебазы в райцентре. По состоянию на 31 мая 2026 года с 02.20 в поселке Матвеев Курган введен режим чрезвычайной ситуации», — написала она.
Пострадавших среди жителей нет. В ликвидации возгорания задействовано более 100 человек.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.