Песня «Петербург» прозвучала при проверке систем оповещения в городе

Как сообщила пресс-служба администрации губернатора города, в воскресенье в Петербурге проводится плановая проверка акустических систем оповещения. С их помощью в 12.00 будут транслировать песню «Петербург» на музыку О. Щеглова и слова О. Воротынцевой и Е. Савельевой в исполнении народного артиста России Василия Герелло.