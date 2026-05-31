Песня «Петербург» прозвучала при проверке систем оповещения в городе

С. -ПЕТЕРБУРГ, 31 мая — РИА Новости. Песню «Петербург» транслировали при плановой проверке акустических систем оповещения в Северной столице, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, во Фрунзенском районе города после 12.00 мск на улицах звучала песня «Петербург».
Как сообщила пресс-служба администрации губернатора города, в воскресенье в Петербурге проводится плановая проверка акустических систем оповещения. С их помощью в 12.00 будут транслировать песню «Петербург» на музыку О. Щеглова и слова О. Воротынцевой и Е. Савельевой в исполнении народного артиста России Василия Герелло.