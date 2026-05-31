Регбийный клуб «Енисей-СТМ» выиграл 154-е красноярское дерби

31 мая красноярский регбийный клуб «Енисей-СТМ» одержал победу в заключительном матче четвертого тура чемпионата России, обыграв «Красный Яр». Встреча завершилась со счетом 38:16.
«Тяжелая машина» одержала вторую победу в сезоне и находится на втором месте в турнирной таблице. «Красный Яр» остался четвертым.
Кроме того, победа принесла правобережной команде Кубок Юрия Николаева — этот трофей с 2016 года традиционно разыгрывается между двумя красноярскими клубами в первом очном матче календарного года.