Лукашенко: Украина поставила на границу с Беларусью людей, пойманных на улицах

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Украина поставила на границу с Беларусью людей, пойманных на улицах, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
В частности, белорусский лидер назвал трепом угрозы Владимира Зеленского о 500 целях на территории Беларуси и иных угрозах Минску.
— Он, видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит, — подчеркнул он.
При этом Лукашенко обратил внимание, что руководство Украины должно осознавать, что и Беларусь видит, кто стоит на границе с обратной стороны.
— Это же люди, пойманные на улицах: бедолаги украинцы и воины так называемой территориальной обороны — вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники и так далее. Это что за воины? Это же пушечное мясо, — прокомментировал глава государства.
Еще Александр Лукашенко заявил, что белорусских солдат не было и не будет на территории Украины.
И напомним, что ранее Александр Лукашенко вызвал Владимира Зеленского на разговор: «В любой точке — Украины, Беларуси».