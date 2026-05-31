Поиск Яндекса
Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко: Украина поставила на границу с Беларусью людей, пойманных на улицах

Лукашенко сказал, кого Украина поставила на границу с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Украина поставила на границу с Беларусью людей, пойманных на улицах, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

В частности, белорусский лидер назвал трепом угрозы Владимира Зеленского о 500 целях на территории Беларуси и иных угрозах Минску.

— Он, видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит, — подчеркнул он.

При этом Лукашенко обратил внимание, что руководство Украины должно осознавать, что и Беларусь видит, кто стоит на границе с обратной стороны.

— Это же люди, пойманные на улицах: бедолаги украинцы и воины так называемой территориальной обороны — вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники и так далее. Это что за воины? Это же пушечное мясо, — прокомментировал глава государства.

Еще Александр Лукашенко заявил, что белорусских солдат не было и не будет на территории Украины.

И напомним, что ранее Александр Лукашенко вызвал Владимира Зеленского на разговор: «В любой точке — Украины, Беларуси».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше