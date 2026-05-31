В селе Икряном в Астраханской области прошла игра «Семейная зарница»

Всероссийская игра «Семейная зарница», которая проводится по нацпроекту «Молодёжь и дети», состоялась в селе Икряном Астраханской области, сообщили в администрации Икрянинского района. Цель мероприятия — формирование образа традиционной патриотичной российской семьи.
Игру провели на базе спортивного комплекса «Икрянинский». В соревнованиях за победу боролись команды 10 семей. Участники «Семейной зарницы» должны были преодолеть серию испытаний. В их числе — сборка, разборка и стрельба из автомата Калашникова, интеллектуальная игра, семейная эстафета.
По результатам состязаний первое место завоевала семья Изгибаевых, на второй строчке расположилась команда семьи Спиридоновых, а бронзу вручили семье Обуховых.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.