Режим ЧС ввели в поселке Матвеев Курган после атаки БПЛА на нефтебазу

В ночь на 31 мая поселок Матвеев Курган подвергся атаке БПЛА. В результате произошло возгорание нефтебазы в райцентре. С 02:20 в поселке введен режим чрезвычайной ситуации. Пострадавших среди жителей нет. Об этом сообщила глава Матвеево-Курганского района Дина Алборова.
По предварительным данным, площадь возгорания составляет 3600 квадратных метров. Повреждены 17 домовладений, один автомобиль, три магазина и одна аптека.
В ликвидации пожара задействовано более ста человек. Очаг возгорания еще полностью не локализован. Глава района Дина Алборова находится на месте и координирует работу служб.
