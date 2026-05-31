В Анапе восстановили работу Цветочных часов

В Анапе перед стартом курортного сезона восстановили работу одного из мест притяжения туристов — Цветочных часов. Специалисты часового завода «Восток» обновили их ключевой узел. Именно на этом заводе была создана первоначальная конструкция часов. Сейчас в нее внедрили новую систему управления, отвечающую за движение стрелок.
Вокруг Цветочных часов продолжают оформлять цветник. Уже высадили цинерарии, агератумы, бархатцы и бегонии. Эти растения должны выдержать летнюю анапскую жару.
Цветы, когда подрастут, сформируют две фигуры — чайки и дельфина. Очертания станут более выразительными спустя некоторое время.
Вокруг часов уже подстригли живую изгородь и выровняли кустарники, сообщила глава города Светлана Маслова.
