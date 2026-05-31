В Керчи капитально отремонтируют библиотеку-филиал № 2 имени Некрасова

Здание библиотеки-филиала № 2 им. Некрасова в городе Керчи Республики Крым комплексно обновят по нацпроекту «Семья». Работы в учреждении уже ведутся, сообщили в региональном министерстве культуры.
В настоящее время подрядной организацией выполнен демонтаж, завершаются работы по отмостке, ведется замена инженерных сетей, в том числе сетей водоснабжения и канализации, а во внутренних помещениях выполняется подготовка стен к оштукатуриванию.
Как ранее сообщал глава администрации города Олег Каторгин, в этом здании библиотека-филиал № 2 работает с 1977 года, ремонт там требовался давно. Финансирование будет поэтапным: часть средств направят в 2026 году и еще часть — в 2027-м. Запланированы полная замена инженерных сетей и окон, капремонт помещений и читального зала.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.