Волгоградский облздрав призвал горожан отказаться от курения

Сегодня во всём мире привлекают внимание к опасности курения — 31 мая отмечается Всемирный день без табака. Как подчеркнули в комитете здравоохранения Волгоградской области, сигарета крадёт не только минуты жизни, но и шанс быть рядом с родными, путешествовать, радоваться каждому дню.
По мнению экспертов облздрава, отказ от табака — не просто отказ от вредной привычки, а возвращение контроля над собственной судьбой. Медики убеждены: лучшее время, чтобы расстаться с сигаретами, — прямо сейчас, не дожидаясь удобного случая. Каждые сутки без дыма — шаг к здоровому и свободному будущему.
В ведомстве назвали три ключевых приобретения, которые ждут человека, поборовшего зависимость. Первое — крепкое здоровье: в разы снижается риск хронических болезней, кожа становится более упругой и свежей, исчезает неприятный запах изо рта. Второе — возвращение энергии: пропадает одышка, появляется бодрость и выносливость. Третье — настоящая свобода: человек сам распоряжается своим временем и деньгами, а не тратит их на пачку сигарет.
