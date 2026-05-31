Поиск Яндекса
Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградский облздрав призвал горожан отказаться от курения

Сегодня, 31 мая, во Всемирный день без табака, облздрав Волгоградской области рассказал, какие перемены к лучшему принесёт отказ от курения.

Сегодня во всём мире привлекают внимание к опасности курения — 31 мая отмечается Всемирный день без табака. Как подчеркнули в комитете здравоохранения Волгоградской области, сигарета крадёт не только минуты жизни, но и шанс быть рядом с родными, путешествовать, радоваться каждому дню.

По мнению экспертов облздрава, отказ от табака — не просто отказ от вредной привычки, а возвращение контроля над собственной судьбой. Медики убеждены: лучшее время, чтобы расстаться с сигаретами, — прямо сейчас, не дожидаясь удобного случая. Каждые сутки без дыма — шаг к здоровому и свободному будущему.

В ведомстве назвали три ключевых приобретения, которые ждут человека, поборовшего зависимость. Первое — крепкое здоровье: в разы снижается риск хронических болезней, кожа становится более упругой и свежей, исчезает неприятный запах изо рта. Второе — возвращение энергии: пропадает одышка, появляется бодрость и выносливость. Третье — настоящая свобода: человек сам распоряжается своим временем и деньгами, а не тратит их на пачку сигарет.

Ранее доктор Алёна Парецкая рассказала, почему многим не помогают таблетки от давления.