В Новосибирске с 1 июня изменятся правила работы социального такси

С 1 июня 2026 года в Новосибирске завершается переходный период действия меры социальной поддержки «Социальная служба сопровождения». Вступают в силу новые правила предоставления услуги «Социальное такси». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
Теперь порядок оказания услуги разделят на два формата. По графику перевозки будут организованы для пациентов, нуждающихся в заместительной почечной терапии. По заявкам услугой смогут воспользоваться дети-инвалиды с тяжелыми ограничениями передвижения и поведения, инвалиды I и II групп с нарушениями мобильности, ветераны Великой Отечественной войны, получатели пожизненной ренты от мэрии и жители специального дома «Ветеран».
Социальное такси можно будет заказать только для поездок к социально значимым объектам: в медицинские учреждения, органы соцзащиты, бюро медико-социальной экспертизы, реабилитационные центры, санатории по путевке, а также на вокзалы и в аэропорт при наличии билета.
В мэрии напоминают, что гражданам, не успевшим переоформить документы в переходный период, предоставление услуги будет приостановлено до включения в реестр получателей. Для оформления необходимо обратиться в социальный МФЦ по месту жительства.