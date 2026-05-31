Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у Беларуси есть одна цель на территории Украины с точным координатами, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Об этом белорусский лидер сказал на полях саммита ЕАЭС в Астане, комментируя звучащие из Киева агрессивные заявления об определенных на территории Беларуси 500 потенциальных целях.
— Они, может, и определили 500 целей. У нас есть одна цель очень серьезная с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси, — указал он.
При этом белорусский лидер добавил, что украинская сторона это тоже понимает.
Кроме того, Александр Лукашенко назвал трепом угрозы Владимира Зеленского о 500 целях на территории Беларуси и иных угрозах Минску.
Также белорусский президент сказал, что Украина поставила на границу с Беларусью людей, пойманных на улицах.
Еще глава республик заявил, что белорусских солдат не было и не будет на территории Украины.