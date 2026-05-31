Опубликованы кадры пожара на Дону, произошедшего после атаки БПЛА

В соцсетях опубликовали кадры пожара на нефтебазе в Ростовской области, который начался после атаки беспилотников. Кадры разместила глава Матвеево-Курганского района Дина Алборова.
Напомним, в райцентре из-за падения обломков БПЛА загорелось топливное хранилище частного предприятия. С 02:20 31 мая в посёлке Матвеев Курган введён режим ЧС.
На тушение огня направили более 100 человек, к работам также привлекли пожарный поезд. Пострадавших среди жителей нет.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше