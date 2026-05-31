Опубликованы кадры пожара на Дону, произошедшего после атаки БПЛА

Фото разместила на личной странице в соцсети глава Матвеево-Курганского района Дина Алборова.

В соцсетях опубликовали кадры пожара на нефтебазе в Ростовской области, который начался после атаки беспилотников. Кадры разместила глава Матвеево-Курганского района Дина Алборова.

Напомним, в райцентре из-за падения обломков БПЛА загорелось топливное хранилище частного предприятия. С 02:20 31 мая в посёлке Матвеев Курган введён режим ЧС.

На тушение огня направили более 100 человек, к работам также привлекли пожарный поезд. Пострадавших среди жителей нет.

