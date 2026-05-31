В Дагестане завершился республиканский этап «Президентских состязаний»

Республиканский центр образования в Дагестане стал местом проведения этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». Состязания проводились в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации главы региона.
В этом году за звание сильнейших боролись 11 команд: 8 городских и 3 районные. Программа состязаний включала разнообразные дисциплины: бег, прыжки в длину с места, подтягивание, упражнения на гибкость, отжимания, упражнения на пресс, а также легкоатлетическую эстафету и ряд тестовых нормативов.
По итогам соревнований 26 мая лучшей среди районных была признана команда Магарамкентского района. Золото среди городских команд завоевали школьники Избербаша. Победители и призеры были награждены кубками, медалями и дипломами соответствующих степеней. Команды, занявшие первые места, представят Дагестан на всероссийском этапе «Президентских состязаний».
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.