В Дагестане завершился республиканский этап «Президентских состязаний»

Программа соревнований включала разнообразные дисциплины.

Источник: Национальные проекты России

Республиканский центр образования в Дагестане стал местом проведения этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». Состязания проводились в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации главы региона.

В этом году за звание сильнейших боролись 11 команд: 8 городских и 3 районные. Программа состязаний включала разнообразные дисциплины: бег, прыжки в длину с места, подтягивание, упражнения на гибкость, отжимания, упражнения на пресс, а также легкоатлетическую эстафету и ряд тестовых нормативов.

По итогам соревнований 26 мая лучшей среди районных была признана команда Магарамкентского района. Золото среди городских команд завоевали школьники Избербаша. Победители и призеры были награждены кубками, медалями и дипломами соответствующих степеней. Команды, занявшие первые места, представят Дагестан на всероссийском этапе «Президентских состязаний».

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
Читать дальше