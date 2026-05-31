Поиск Яндекса
Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В волгоградских магазинах готовятся к введению «сухого закона»

В магазинах Волгоградской области предупреждают покупателей о запрете на продажу алкоголя, вступающем в.

В магазинах Волгоградской области предупреждают покупателей о запрете на продажу алкоголя, вступающем в силу завтра, 1 июня.

Объявления у полок с горячительными внимательные покупатели заметили уже сегодня. Горожанам объяснили, что «сухой закон» связан с празднованием Дня защиты детей.

По закону Волгоградской области продажа спиртного запрещена несколько раз в году — в День студенчества 25 января, в день Последнего звонка, отмечаемого традиционно 25 мая, а также 27 июня (День Молодежи) и 1 сентября. В эти дни горожане не смогут разжиться ни крепким алкоголем, ни пенными напитками.

Напомним, что прошлый «сухой закон» не обошелся без происшествий. Не согласившись с действующими в регионе нормами, двое бородачей набросились с кулаками на продавца магазина. Опубликовав записи с камер видеонаблюдения, полицейские объявили о поиске агрессивных покупателей.

Фото Павла Мирошкина.