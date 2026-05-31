В волгоградских магазинах готовятся к введению «сухого закона»

По закону Волгоградской области продажа спиртного запрещена несколько раз в году — в День студенчества 25 января, в день Последнего звонка, отмечаемого традиционно 25 мая, а также 27 июня (День Молодежи) и 1 сентября. В эти дни горожане не смогут разжиться ни крепким алкоголем, ни пенными напитками.