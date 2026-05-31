«Театральный поезд» прибыл на Дон

Ростов-на-Дону встретил «Театральный поезд» — масштабный проект, посвященный 150-летию Союза театральных деятелей России.
В честь юбилея через всю страну следуют два железнодорожных состава с актерами. Один из них отправился 12 мая из Владивостока, второй стартовал 27 мая из Севастополя. 30 июня оба поезда встретятся на Киевском вокзале в Москве.
В графике южного маршрута — 17 городов. В каждом из них проходит двухдневный театральный фестиваль со спектаклями, мастер-классами и творческими встречами. Идея проекта — показать многообразие театральной России.
На железнодорожном вокзале Ростова-на-Дону поезд встретили казачьми песнями и плясками. Область принимает десять творческих коллективов из Донецкой Народной Республики, Крыма и Кубани. Гости представят свои спектакли на сценах четырех театров: Ростовского театра драмы им. М. Горького, музыкального театра, театра кукол им. В. С. Былкова и молодежного театра.
Следующая остановка «Театрального поезда» — Волгоград. Состав прибудет в город на Волге второго июня. Потом запланирована остановка в Саратове. Донские театры покажут спектакли: «Жеребенок» по Михаилу Шолохову, «Варшавская мелодия» Леонида Зорина и «Человек в футляре» Антона Чехова.