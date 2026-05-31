А на «ъ» — двухъярусный мост: второклассники из Калининграда нарисовали городскую азбуку в 32 открытках

В каждой семье второкласснников из калининградского лицея № 49 теперь есть набор открыток с видами Калининграда, нарисованных детьми. Какие объекты заинтересовали ребят и как проходил творческий процесс, узнал корреспондент «Клопс».
На последнем перед летними каникулами классном часу оригинальные подарки вручили родителям. А началось всё с того, что учитель начальных классов Юлия Шевченко предложила детям в юбилейный для области год принять участие в необычном проекте. Педагог с музыкальным и художественным образованием работает в классе, где дети занимаются вокалом, театральным искусством, арт-дизайном, танцами, роботехникой. Большинство мальчишек и девчонок — из творческих семей, и родители легко отзываются на предложения поучаствовать в творческих проектах.
Решили ввзять за основу популярные объекты Калининграда и познакомиться с новыми.
«Есть стандартный визуальный набор для впечатлений туристов: Кафедральный собор, кирхи, набережные. Мы расширили представление о Калининграде: дети узнали, например, историю аэродрома Девау, где спрятались Железнодорожные ворота, а до войны располагался Северный вокзал. Многие открытия родители и дети делали вместе», — рассказала Юлия Анатольевна.
Было решено создать открытки по принципу краеведческой азбуки: «Вопрос стоял только один: сможем ли найти в Калининграде объекты на все буквы алфавита?».
Споров, кому какая буква достанется, не было. У Матвея на заводе «Янтарь» работает отец, поэтому мальчик решил нарисовать порт, краны и строящийся корабль. Район Ратсхоф, сейчас Вагонка, изобразил Даниил, живущий в самом длинном доме Калининграда — 351 метр, 28 подъездов — на Харьковской. В одном из подъездов находится музей бывшего района Кёнигсберга.
Тимофей, который живёт на Тенистой аллее, выбрал Свято-Никольский Храм — бывшую кирху Юдиттен: получилась открытка на «ю». А Софью заинтересовала история двухъярусного моста, ведь это уникальный памятник истории и техники через реку Преголя. Открытка получилась на букву «ъ». Тимур к букве «ы» изобразил скульптурную композицию «Борющиеся зубры».
Под вопросом пока остались только е, ё и ь. Две открытки ещё в работе. «Мировые часы» доделывает гимнастка Оливия, которой немного не хватило времени из-за соревнований. Сквер Энергетиков рисует сама Юлия Анатольевна.
Дети с родителями побывали на объектах, сфотографировали их или нашли архивные изображения. «Причесать» рисунки помогли в художественной мастерской, а печать стала подарком от типографии.
«Нам повезло с куратором Женей Якушкиной, которая является членом Союза художников России: она помогала рисовать сложные архитектурные объекты», — рассказала классный руководитель.
Мама Марка Ксения поделилась, как создавался рисунок озера Поплавок: «Когда-то я приехала в Калининград из Пятигорска, с раннего детства живу в бывшем районе Амалиенау. Всё вокруг было безумно интересно, такие невероятные старинные особняки. Когда Юлия Анатольевна предложила собрать историю и нарисовать объект, сначала насторожилась: “Опять доклад, что-то заучивать надо”. Потом поняли: предстоит творческая работа, и не только ради оценки, просто захотелось больше интересного узнать о городе, в котором живёшь».
Несколько наборов детских открыток с достопримечательностями Калининграда уже отправились в другие города. К примеру, сестра Даши увезла их в Хабаровск. Второй набор хранится в коллекции друзей из Москвы.
