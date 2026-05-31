Кто пропустил ошибку в «достижениях» на билборде в центре Волгограда?

На проспекте Ленина в Волгограде повесили плакат «Лучших детей с их достиженями!», в котором горожане нашли сразу две ошибки.

В центре Волгограда ко Дню защиты детей появился поздравительный плакат, который успел возмутить внимательных прохожих. По информации читателей V1.RU, билборд на пересечении проспекта Ленина и улицы Гагарина вывесили 30 мая. На первый взгляд безобидный текст «Лучших детей с их достиженями! Наша гордость! Наше будущее!» при ближайшем рассмотрении оказался с дефектами.

Горожане обнаружили, что слово «достижениями» напечатано как «достиженями» — с пропущенной буквой «и». Кроме того, по правилам русского языка, в предложении пропущено тире после слова «детям». Таким образом, в короткой фразе из пяти слов уместились сразу две ошибки.

Корреспонденты уже направили запрос в администрацию Волгограда, чтобы выяснить, кто выступал заказчиком и исполнителем макета, проходил ли он проверку, будут ли исправлять ошибки и понесёт ли кто-то ответственность за неграмотный текст. Пока официальных комментариев от чиновников не поступало.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о рекорде пятёрок, который установили в Волгограде на Тотальном диктанте 2026 года.