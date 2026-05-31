За сутки на Дону потушили 12 техногенных пожаров

За 30 мая пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Ростовской области 12 раз выезжали на техногенные пожары и трижды — на дорожно-транспортные происшествия.
К ликвидации последствий привлекали 216 человек и 54 единицы техники.
В ведомстве предупредили, что в Азовском, Аксайском, Куйбышевском, Родионово-Несветайском, Неклиновском, Матвеево-Курганском и Мясниковском районах прогнозируют сильный дождь, грозы, град и порывы ветра до 25 м/с. Возможны перебои с электричеством и связью.
В Верхнедонском, Миллеровском, Тарасовском и Чертковском районах ожидаются заморозки — есть риск повреждения посевов.
