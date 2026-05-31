Уфимская гимнастка София Ильтерякова стала чемпионкой Европы 2026

Она добыла медаль в упражнении с обручем.

Источник: Олимпийский комитет России

15-летняя уфимка София Ильтерякова стала чемпионкой Европы по художественной гимнастике. Она получила золотую медаль в упражнении с обручем. Турнир прошел в болгарских Варнах.

София — воспитанница Натальи Глембы и Екатерины Сергеевой.

Ильтерякова набрала 29,900 очков.

Серебро в активе Алины Горносько (Беларусь) — 29.800.

София Раффаэли из Италии стала бронзовым призером с суммой 29.509 балла.

