Уфимская гимнастка София Ильтерякова стала чемпионкой Европы 2026

15-летняя уфимка София Ильтерякова стала чемпионкой Европы по художественной гимнастике. Она получила золотую медаль в упражнении с обручем. Турнир прошел в болгарских Варнах.
София — воспитанница Натальи Глембы и Екатерины Сергеевой.
Ильтерякова набрала 29,900 очков.
Серебро в активе Алины Горносько (Беларусь) — 29.800.
София Раффаэли из Италии стала бронзовым призером с суммой 29.509 балла.
