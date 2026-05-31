В Петербурге утвердили облик первых зданий круглогодичного морского курорта

Облик первых двух объектов круглогодичного морского курорта «Санкт-Петербург Марина», который создают на побережье Финского залива в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство», утвердили в Северной столице. Об этом сообщили в Комитете по инвестициям Санкт-Петербурга.
Речь идет о зданиях Академии парусного спорта, которая станет первым объектом нового туристического кластера. Проект реализуют по федеральному проекту «Пять морей и озеро Байкал».
«Сейчас полным ходом идет проектирование транспортной и инженерной инфраструктуры, утверждается соответствующая градостроительная документация. Первые результаты своей работы представили архитекторы. “Санкт-Петербург Марина” сделает Петербург центром парусного спорта в России, создаст новые возможности для активного отдыха и станет центром притяжения на северо-западе города», — отметил губернатор Александр Беглов.
В Академии парусного спорта предусмотрены два учебно-тренировочных корпуса. Первый носит название «Швертботы и парусные яхты», его характерный внешний вид будет определять архитектурный акцент в виде маяка. Там разместятся тренировочные залы, раздевалки и зоны хранения спортивного инвентаря. В корпусе «Яхт-клуб» запланированы общественные зоны, учебные залы и административные помещения.
Фасады двух зданий оформят в соответствии с современным прочтением морской архитектуры, с преобладанием материалов под дерево и панорамного остекления. На открытом воздухе будут расположены площадь для проведения торжественных церемоний, места для хранения яхт, беговые и велосипедные дорожки, прогулочная зона и парковочные места.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.