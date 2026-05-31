Около 70 км дорог к местам отдыха обновят в Иркутской области в 2026 году

Участки ведущих к туристическим местам автодорог общей протяженностью около 70 км отремонтируют в Иркутской области в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«Качественные, безопасные и современные дороги, ведущие к туристическим объектам, в значительной мере способствуют развитию туристической привлекательности территории. Ремонт таких магистралей — прямой вклад в достижение ключевых государственных задач по привлечению туристов», — приводятся в сообщении слова губернатора региона Игоря Кобзева.
В этом году в нормативное состояние приведут девять участков дорог регионального и межмуниципального значения. Еще пять участков завершат в следующем году и один — в 2028 году. Так, на популярном у туристов острове Ольхон на озере Байкал в этом году обновят два участка дороги Баяндай — Еланцы — Хужир общей протяженностью 7,2 км. Они расположены на подъезде к поселку Хужир и по его главной улице. Помимо этого, на Ольхоне начнут реконструкцию участка этой дороги с 124,3 по 153,9 километр. Работы планируют завершить в 2028 году.
На материковой части трассы завершат ремонт участка с 1 по 8,4 километр в Баяндаевском районе, а также начнут ремонт отрезка с 85 по 94,8 километр в Ольхонском районе. Продолжится реконструкция участка дороги Тогот — Курма протяженностью 17 км, завершить которую планируется в 2027 году.
На дороге Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово работы будут проходить на семи участках и трех мостах. Дорога ведет к археологическому памятнику — наскальным рисункам «Шишкинские писаницы», пятиглавому Воскресенскому собору в селе Верхоленск, таежному музею в деревне Чанчур и к культурно-просветительскому центру им. святителя Иннокентия в селе Анга. Все они расположены в Качугском округе.
На трех участках этой трассы общей длиной 40,1 км в Жигаловском и Иркутском округах будут проведены капремонты. На одном из них работы завершат в этом году, еще на двух — в следующем. В Эхирит-Булагатском районе отремонтируют участки с 65,4 по 72 километр и с 93 по 103,2 километр, завершат ремонт трех мостов через реки Каменка, Люра и Горхон. В Качугском округе на отдельных участках дороги с 285,3 по 289 километр восстановят изношенное асфальтобетонное покрытие. Также продолжатся работы по реконструкции Качугской развязки.
На дороге Иркутск — Оса — Усть-Уда капитально отремонтируют два участка в Осинском районе и Усть-Удинском округе. По этой дороге можно добраться до местности «Золотые пески» у Братского водохранилища и комплекса священных мест «Тропы Гэсэра» вблизи села Унгин в Осинском районе.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.