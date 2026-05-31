Челябинцы открыли сезон летних грибов

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко обнаружила огромный подберезовик во время семейной воскресной прогулки. Находка удивила и омбудсмена, и ее супруга. Снимком Юлия Сударенко поделилась в своем канале в МАХ.
«Возможно, в этом году я буду первым человеком, который поделился такой находкой. Мы с мужем тоже удивились, когда его увидели. Но он настоящий!»— написала омбудсмен.
Опытные грибники говорят, что подберезовики считаются летними грибами, их сезон обычно начинается ближе к концу июня. Но в зависимости от погодных условий он может сдвинутся и на конец июля, и на конец весны.
