Поиск Яндекса
Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В КБР откроют новые образовательно-производственные кластеры

Там будут готовить специалистов для строительной и транспортной отраслей.

Источник: Национальные проекты России

Кабардино-Балкария по итогам конкурса федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети» вошла в число регионов, где в 2027 году создадут новые образовательно-производственные кластеры. Об этом сообщили в администрации главы региона.

«На реализацию проектов республика получит 200 млн рублей из федерального бюджета. Новые кластеры откроются на базе Кабардино-Балкарского автомобильно-дорожного колледжа и колледжа “Строитель”», — говорится в сообщении.

Подготовка специалистов будет проводиться по направлениям строительной и транспортной отраслей, уточнили в администрации.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.