В КБР откроют новые образовательно-производственные кластеры

Кабардино-Балкария по итогам конкурса федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети» вошла в число регионов, где в 2027 году создадут новые образовательно-производственные кластеры. Об этом сообщили в администрации главы региона.
«На реализацию проектов республика получит 200 млн рублей из федерального бюджета. Новые кластеры откроются на базе Кабардино-Балкарского автомобильно-дорожного колледжа и колледжа “Строитель”», — говорится в сообщении.
Подготовка специалистов будет проводиться по направлениям строительной и транспортной отраслей, уточнили в администрации.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.