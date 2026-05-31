Свет отключат по плану в июне в 27 районах Воронежской области

Энергетики предупредили о временных неудобствах для 115 тысяч жителей.

Летом в Воронежской области стартует плановое техническое обслуживание электросетей. Как сообщили в пресс-службе «ТНС энерго Воронеж», из-за этих работ без света временно останутся сотни тысяч жителей региона. В июне под ограничения попадут порядка 115 тысяч частных домовладений и различных объектов.

Отключения будут кратковременными и пройдут по утвержденному графику: с 08:00 до 17:00. Энергетики обесточивают линии всего на несколько часов в день. В первый месяц лета работы затронут один городской округ и 26 муниципальных районов области.

Узнать точные даты, а также адреса улиц и номера домов, попадающих под отключение, можно на официальном сайте гарантирующего поставщика, где размещен подробный график.