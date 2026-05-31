Михаил Котюков дал старт региональному этапу Всероссийской военно-патриотической игры

В Красноярском крае стартовал региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0».
В пресс-службе краевого правительства рассказали, что в течение двух дней 180 школьников и студентов из 10 муниципальных округов будут соревноваться в дисциплинах начальной военной подготовки, командных и индивидуальных испытаниях на базе центра патриотического воспитания «Юнармия», а также примут участие в тактической игре на местности.
Участников и наставников поприветствовал губернатор Красноярского края Михаил Котюков:
«Этой игре больше 60 лет — в разные годы появлялись новшества, но суть осталась прежней. В первую очередь “Зарница” — это испытание характера. Здесь проверяются воля, дисциплина и смелость. Побеждают те, кто умеют добиваться целей, работать в команде, брать на себя ответственность. Все эти качества пригодятся в учёбе, профессии и жизни. У вас есть с кого брать пример — равняйтесь на героев нашей страны, которые победили фашизм, и на тех, кто сегодня приумножает славу России, выполняя задачи специальной военной операции».
В 2026 году заявки на участие в «Зарнице 2.0» подали почти 80 тысяч школьников и студентов учреждений среднего профессионального образования края. В муниципальные этапы прошли около 12 тысяч человек, а в зональные — 810 участников.
Ранее, 27 и 28 мая, региональный этап состоялся для младшей возрастной категории — детей от 7 до 10 лет. Победителем стал отряд «ЗаДело» из Емельяновского муниципального округа. Второе место занял «Кадровый резерв» из Рыбинского муниципального округа, третье — отряд «Сапёры» из Назаровского муниципального округа.
Сегодня в борьбу вступили участники средней, старшей и специальной возрастных категорий. Им предстоит пройти индивидуальные испытания по семи условно-военным специальностям: командир, военкор, связист, медик, оператор БПЛА, штурмовик и инженер-сапёр. Также команды проверят свои силы в военизированной эстафете, строевой, огневой и тактической подготовке, медицине, марш-броске, выживании в экстремальных условиях и других дисциплинах.
Победители регионального этапа в средней и специальной возрастных категориях представят Красноярский край на окружном этапе, который в 2026 году пройдёт в регионе. Финалисты старшей возрастной категории получат прямые путёвки на всероссийский финал игры, который состоится в сентябре в Волгограде.
