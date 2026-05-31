В понедельник, 1 июня, в магазинах Калининграда и области не будут продавать алкогольные напитки. Ограничение не распространяется на заведения общепита.
Торговлю спиртным запретили из-за Дня защиты детей. Соответствующие изменения в региональный закон «О розничной продаже алкогольной продукции» вступили в силу в декабре 2019 года.
Согласно документу, на территории Калининградской области можно торговать спиртным с 11:00 до 21:00. Закон запрещает продажу алкоголя не только 1 июня, но и в День молодёжи (27 июня), День знаний (1 сентября, а если праздник выпадает на выходные, то в следующий после 1 сентября рабочий день) и Всероссийский день трезвости (11 сентября).
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.