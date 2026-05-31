В понедельник в магазинах Калининградской области не будут продавать алкоголь

Согласно документу, на территории Калининградской области можно торговать спиртным с 11:00 до 21:00. Закон запрещает продажу алкоголя не только 1 июня, но и в День молодёжи (27 июня), День знаний (1 сентября, а если праздник выпадает на выходные, то в следующий после 1 сентября рабочий день) и Всероссийский день трезвости (11 сентября).