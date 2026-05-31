В Нижнегорском районе Крыма отремонтируют мост через Северо-Крымский канал

Работы по реконструкции моста через Северо-Крымский канал на трассе Уютное — Зоркино — Чкалово ведутся в Нижнегорском районе Крыма при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации муниципалитета.
Сооружение стратегически значимо для транспортной сети всего района, поскольку обеспечивает сообщение между населенными пунктами. Проектом предусмотрены работы по укреплению конструкции, замене дорожного покрытия, установке новых ограждений и другие задачи. Обновленная инфраструктура должна снизить аварийность, обеспечить стабильный проезд в любое время года и создать базу для дальнейшего развития территории.
Ранее сообщалось, что в Крыму также обновят мост через реку Ангару в Симферопольском районе. Его протяженность составляет 26,7 метра. Переправа обеспечивает транспортную доступность для тысяч жителей близлежащих сел Чайковского, Перевального, Заречного, Пионерского и других.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.