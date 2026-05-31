Поиск Яндекса
Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижнегорском районе Крыма отремонтируют мост через Северо-Крымский канал

Сооружение связывает между собой населенные пункты муниципалитета.

Источник: Национальные проекты России

Работы по реконструкции моста через Северо-Крымский канал на трассе Уютное — Зоркино — Чкалово ведутся в Нижнегорском районе Крыма при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Сооружение стратегически значимо для транспортной сети всего района, поскольку обеспечивает сообщение между населенными пунктами. Проектом предусмотрены работы по укреплению конструкции, замене дорожного покрытия, установке новых ограждений и другие задачи. Обновленная инфраструктура должна снизить аварийность, обеспечить стабильный проезд в любое время года и создать базу для дальнейшего развития территории.

Ранее сообщалось, что в Крыму также обновят мост через реку Ангару в Симферопольском районе. Его протяженность составляет 26,7 метра. Переправа обеспечивает транспортную доступность для тысяч жителей близлежащих сел Чайковского, Перевального, Заречного, Пионерского и других.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше