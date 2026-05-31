ВСУ атаковали нефтебазу в Ростовской области, введен режим ЧС

В поселке Матвеев Курган Ростовской области из-за атаки беспилотников ВСУ произошел пожар на нефтебазе, сообщили местные власти. Площадь возгорания составила 3600 квадратных метров, с распространением огня борются более 100 человек с привлечением пожарного поезда. Жителей близлежащих частных домов пришлось эвакуировать, введен режим ЧС. Что известно о последствиях атаки БПЛА на Ростовскую область и другие регионы — в материале «Газеты.Ru».