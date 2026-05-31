Опубликована программа на День защиты детей в Нижнем Новгороде

1 июня в Нижнем Новгороде по всему городу пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей. Программу дня опубликовала администрация города.
Среди самых ярких событий дня проект «В джазе только дети», танцевальные тренировки в парке «Швейцария» и концерт от Движения первых в парке им. 1 Мая. Также запомнятся юным участникам выступления лошадей и конкурсы с призами в Автозаводском парке, шоу мыльных пузырей и космический аквагрим в планетарии им. Г. М. Гречко.
Концертная программа в парке «Швейцария» начнется днем — для нижегородцев на сцене выступит оркестр Нижегородского музыкального училища имени М. А. Балакирев. Затем все желающие смогут принять участие в мастер‑классе по игре на музыкальных инструментах. Продолжится концерт номерами от юных нижегородских вокалистов.
В Автозаводском парке праздник начнется немного раньше. Утром на территории «сухого» озера спортсмены ассоциации «Конно-Спортивного клуба “Аллюр”» удивят посетителей сказочным представлением с участием 12 лошадей и 3 пони. Затем на главной сцене выступят творческие коллективы района с танцевальными и вокальными номерами, пройдут призовые конкурсы и шоу для детей.
«Фестиваль Движения Первых» стартует в парке им. 1 Мая с интерактивной программы, посвященной Году единства народов России. Кроме того, гости смогут посетить тематические площадки регионального детско-молодежного фестиваля «Я. Семья. Родина».
В вечернее время в парке Станкозавода пройдут детская анимация с эстафетами, шоу больших подушек и творческие мастер-классы. Также ребята смогут обменяться игрушками на «Гараж-сейле». Для этого нужно зарегистрироваться у организатора программы, разместить и задекорировать свою «торговую точку» на главной площади парка. Принести с собой можно любые игрушки.
С самого утра и до вечера в Детском парке будет выступать Кстовский театр кукол. В программе мероприятий — концерт, подвижные игры, квесты. Также в течение дня ребята примут участие в мастер-классах от актеров театра и различных соревнованиях.
Нижегородский планетарий тоже удивит посетителей 1 июня. В зале «Космонавтика» впервые прочитают новую лекцию «Животные в космосе» о том, как проходила подготовка к запуску первого человека в космос, кто летал в космос до Юрия Гагарина, и какой вклад в космонавтику внесли четвероногие герои. В фойе планетария будет работать художник по аквагриму, который поможет юным посетителям «превратиться» в космического героя, инопланетянина или милого космического зверька.
В музей-квартиру А. М. Горького юных нижегородцев приглашают на «Час дворовых игр в музейном дворике “Классика игры” по предварительной записи. Также записаться можно на интерактивную экскурсию “В стране волшебных историй”, которая пройдет в Домике Каширина.
Центральная городская библиотека имени В. И. Ленина приглашает ребят на праздник «Планета под названием “Книжное детство”». В рамках программы участников ждут мастер-классы по каллиграфии «Слово в узоре», по изготовлению книжной закладки-уголка «Создай сказку» и выставка детских книг «Пусть детство звонкое смеется!».
Мероприятия также пройдут в Домах культуры и досуговых центрах. Там деятели культуры Нижнего Новгорода проведут встречи, концерты, мастер-классы, посвященные Международному Дню защиты детей.
