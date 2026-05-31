Опубликована программа на День защиты детей в Нижнем Новгороде

Нижегородский планетарий тоже удивит посетителей 1 июня. В зале «Космонавтика» впервые прочитают новую лекцию «Животные в космосе» о том, как проходила подготовка к запуску первого человека в космос, кто летал в космос до Юрия Гагарина, и какой вклад в космонавтику внесли четвероногие герои. В фойе планетария будет работать художник по аквагриму, который поможет юным посетителям «превратиться» в космического героя, инопланетянина или милого космического зверька.