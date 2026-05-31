Традиционный Крестный ход прошел в День города в Хабаровске

Сотни верующих прошли от Спасо-Преображенского собора до Градо-Хабаровского собора Успения Божией Матери. «В этом году Троица совпала с Днем рождения нашего любимого Хабаровска. Как сказал Владыка Артемий, молитвы, с которыми мы прошли по праздничным улицам, освятили город, его дома, дороги, само пространство, в котором мы живем, работаем и растим детей», — отметил Дмитрий Демешин.