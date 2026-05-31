В «Ночь музеев» петербургские архивы представили проекты из своих фондов

Просветительские программы для общегородской акции «Ночь музеев — 2026» подготовили четыре государственных архива Санкт-Петербурга, сообщили в архивном комитете Северной столицы. Работа отвечает задачам нацпроекта «Семья».
Центральный государственный архив, архив литературы и искусства, архив историко-политических документов и архив кинофотофонодокументов презентовали документы, связанные с историей города и его жителей. Для гостей организовали экскурсии по выставкам «Город на Неве», «Сплоченные войной: эвакуация из Ленинграда и возвращение домой», «Визитная карточка ЦГАЛИ», «Молчаливые свидетели войны», а также по выставке фотодокументов, посвященных народам России.
В Центральном государственном архиве историко-политических документов Санкт-Петербурга также прошла презентация виртуального выставочного проекта «Чудеса на стеллажах». Гости смогли поучаствовать в увлекательных развивающих играх: «Архивное мемо», «Одень кота-архивиста», «Помоги коту-архивисту добраться до архивохранилища». Младшей аудитории предложили занимательные игры и специальные архивные раскраски.
В Петербурге в этом году к проекту «Ночь музеев» присоединились 143 площадки. Акция прошла с 16 на 17 мая и была посвящена теме «Родное», в честь Года единства народов России.
