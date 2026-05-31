Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как с комфортом отдохнуть на природе?

Чтобы первый выезд на природу прошёл без проблем, нужно сделать несколько вещей: выбрать подходящий кемпинг, найти хорошее место, собрать снаряжение и аптечку, правильно одеться.

Источник: Freepik

Чтобы первый выезд на природу прошёл без проблем, нужно сделать несколько вещей: выбрать подходящий кемпинг, найти хорошее место, собрать снаряжение и аптечку, правильно одеться. Гайд по «дикому» кемпингу поможет разобраться, как сделать отдых полноценным и комфортным.

Виды кемпингов.

Официальный кемпинг — специально обустроенная и огороженная территория для организованного отдыха на природе. Есть площадки для палаток, уборная, душ, место для костра, электричество и многое другое. Такой вариант подходит для новичков, ведь хорошие условия помогут минимизировать стресс и приспособиться к выездам на природу.

Глэмпинг — для любителей комфорта во всем. В отличие от традиционного кемпинга, в глэмпинге обычно есть удобные кровати с постельным бельем, мебель, иногда — мини-кухня, кондиционер или обогреватель. На территории могут быть кафе, зоны для барбекю, экскурсии и многое другое, что может разнообразить отдых.

«Дикий» кемпинг — для профи или новичков-авантюристов. Такой вид отдыха на природе исключает разнообразные удобства. Красивые виды, единение природой, но без электричества и связи.

Гайд по «дикому» кемпингу.

Перед выездом обязательно проверьте, нет ли в запланированном вами месте отдыха особого противопожарного режима.

Какие места подойдут:

Берег озера или лесного ручья с твёрдым пологим берегом (вода нужна для питья, мытья посуды, тушения костра).

Сосновый лес — на земле мох или песок, нет густого подлеска, меньше комаров и сырости.

Пойменный луг у реки выше уровня паводка — мягкая трава, но нужен тент от солнца.

Как найти место без опыта?

Откройте карту в режиме спутника. Ищите сине-зелёные пятна вдали от посёлков. Проверьте:

нет ли рядом дорог и посёлков;

есть ли ручей или озеро в радиусе 300 метров;

можно ли подъехать на машине.

Совет: ищите места вдоль туристических троп через группы в соцсетях. Не ставьте палатку прямо на тропе — отойдите на 100 метров в лес.

Стоит избегать низкого берега реки, места под одиноким деревом, склонов, муравейников и нор.

Снаряжение.

Палатка двухслойная, желательно с тамбуром (с расчетом на одного человека больше — например, на двоих понадобится трехместная).

Спальник. Ориентируйтесь на «комфорт +5… +10°C» для лета в средней полосе.

Коврик (каримат). Обязателен — отделяет от холодной земли (подойдёт дешёвый пенополиэтилен).

Налобный фонарик (освобождает руки).

Питьевая вода. Три-пять литров на человека в день.

Еда, которая хранится без холодильника (тушёнка, лапша быстрого приготовления, печенье, яблоки и т.п).

Газовая горелка с баллоном.

Средства от комаров и аптечка.

Аптечка.

Аптечка должна помочь при травмах, расстройстве желудка и аллергии.

Перевязочные материалы и антисептики:

бинты (стерильный и эластичный), пластыри (рулонный и бактерицидный);

салфетки гемостатические (для сильных порезов);

хлоргексидин;

лейкопластырь от мозолей.

При травмах и боли:

обезболивающее и жаропонижающее;

спазмолитик;

мазь от ушибов.

При проблемах с ЖКТ:

сорбенты;

средство от диареи.

При аллергии и укусах:

антигистаминное;

гель или бальзам от зуда;

пинцет (если понадобится вытащит занозу или клеща).

Храните аптечку в гермопакете, отдельно от еды. Таблетки — в блистерах, не россыпью.

Одежда.

Откажитесь от хлопка. Он намокает от пота или дождя, сохнет часами и замерзает на теле. Подойдет только синтетика или шерсть.

Базовый набор на два-три дня:

На тело (слои):

Термобельё (синтетика или меринос). Отводит пот, сушит.

Флисовая кофта с молнией. Согревает даже мокрой, быстро сохнет.

Треккинговые штаны — лёгкие, быстросохнущие, лучше с отстёгивающимися штанинами.

Дождевик (пончо или куртка). Пончо дешевле и закрывает рюкзак.

Обувь и аксессуары:

Треккинговые ботинки/кроссовки с высокой лодыжкой и цепкой подошвой.

Кроксы или сандалии с пяткой — для лагеря.

Носки (три-четыре пары).

Головной убор: панама от солнца, шапка или бафф на ночь.

Что взять «на всякий случай»:

Тёплый пуховик или синтепоновую куртку (даже летней ночью может похолодать до +5 градусов).

Запасные носки и футболку в гермопакете.

Дождевые штаны (понадобятся при сильном ливне).

Организация быта.

Зона готовки: столик или пластиковый ящик, газовая горелка, посуда, органайзеры для столовых приборов и приправ.

Санитарная зона: туалет — в нескольких метрах от палатки с подветренной стороны. В диком кемпинге нужна лопатка.

Безопасность: не оставляйте костёр без присмотра, полностью тушите его перед сном. Защищайтесь от клещей и ядовитых растений.

Мусор: утилизируйте ответственно, используя специальные мешки или контейнеры (забирайте с собой).

Дополнительные советы.

Проверьте прогноз погоды и возьмите соответствующую одежду и снаряжение.

Протестируйте снаряжение заранее: соберите палатку дома, проверьте горелку, разложите спальник.

Сообщите близким о планах и месте отдыха, оставляйте их в курсе.

Возьмите изоленту, верёвку, многоразовую бутылку, влажные салфетки, запасные батарейки.

Места для кемпинга в Воронежской области.

Официальные:

База отдыха «Лесная сказка» (Рамонский район).

Оборудованная палаточная стоянка с костровищем, столами, туалетом и душем. Есть прокат снаряжения, мангалы, дрова. Рядом пруд. Это лучший вариант для новичков.

База отдыха «Белый колодец» (Хохольский район).

Территория у реки Дон с лесным массивом. Есть платное место под палатку, туалеты, душевые, розетки. Можно арендовать беседку. Подходит для семей с детьми.

«Дикие» места:

Шиловский лес.

Сосновый бор прямо в городе. Можно найти уединенные поляны вдали от дорог. Удобств нет, воду брать с собой. Из плюсов: рядом город, легко уехать. Минус — много местных отдыхающих по выходным.

Остров Масловский (река Воронеж).

Песчаные пляжи и сосны в черте города. Можно встать с палаткой. Вода в реке, туалетов нет. Стоит быть аккуратнее с костром.