Появится театр: Алексей Текслер анонсировал реконструкцию пассажа Яушевых в Троицке

Исторический пассаж Яушевых в Троицке Челябинской области превратят в общественно-культурное пространство. В здании, которое является объектом культурного наследия, разместят камерный театр, зоны для отдыха и площадки для детей. О планах по реконструкции сегодня, 31 мая, в ходе рабочей поездки в округ сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.