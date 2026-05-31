Появится театр: Алексей Текслер анонсировал реконструкцию пассажа Яушевых в Троицке

Исторический пассаж Яушевых в Троицке Челябинской области превратят в общественно-культурное пространство. В здании, которое является объектом культурного наследия, разместят камерный театр, зоны для отдыха и площадки для детей. О планах по реконструкции сегодня, 31 мая, в ходе рабочей поездки в округ сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
— Необходимо не просто реконструировать здание, а сохранить его, чтобы и дальше можно было наслаждаться памятником архитектуры, — пояснил глава региона.
Параллельно в Троицке, который называют музеем под открытым небом, реализуется проект развития туристического кода центра города. По словам Алексея Текслера, в рамках этой программы обновят навигацию, подсветку исторических зданий и элементы благоустройства.