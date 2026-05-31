Машина врезалась в берёзу: прокуратура начала проверку после аварии в Светлом, где погибли мужчина и женщина

Областная прокуратура начала проверку после смертельного ДТП в Светлом, где легковушка с тремя людьми в салоне врезалась в берёзу. Об этом ведомство пишет в своём телеграм-канале в воскресенье, 31 мая.
«34-летний водитель, управляя автомобилем “Чанган”, допустил наезд на придорожное дерево. Водитель и 37-летняя пассажирка скончались на месте. 40-летний пассажир получил травмы и госпитализирован. Прокуратура города Светлого контролирует установление обстоятельств происшествия, ход и результаты процессуальной проверки по данному факту», — говорится в сообщении.
Авария произошла около 04:00 на окраине города. Водитель и 37-летняя пассажирка скончались на месте, 40-летнего мужчину доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и переломом челюсти.