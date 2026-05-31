Как вонючки из метро портят нам лето

На том и стоим. Попыталась копнуть поглубже и поняла, что сообщество вонючек неоднородно. Они делятся на несколько видов. Первый тип — патологические. Ну с ними все ясно — они просто не считают запах пота чем-то неприятным, таких людей практически невозможно перевоспитать. Второй тип — человек экономный. Он бережет воду, экологию и деньги, поэтому моется раз в неделю, а все остальное время плохо пахнет. Не знаю, работает ли дезодорант, если его наносить на грязное тело, но, судя по ароматам в метро, не очень. Такие люди считают, что часто мыться — это и расточительно, и вредно. Им вторят различные модные блогеры, убеждают, что в душе мы смываем с кожи ее защитный слой. Такие граждане еще и вещи стирают не чаще раза в месяц. У них максимально широкий спектр ароматов: пот сочетается с запахом жареной рыбы, лука и чего-то еще застарелого и отвратительного. Зато счетчик не крутится лишний раз и вода бережется. Что же — вполне прогрессивный подход, если живешь один в пещере и никуда не выходишь. Проблема в том, что люди из второй категории очень даже любят куда-то выйти и обязательно проехаться на общественном транспорте. Бывает, еще и в спортклубы ходят. Тогда вообще туши свет — мощная вентиляция разносит эту «Грету Тунберг» на весь зал.