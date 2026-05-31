В Тюмени прошел межрегиональный хакатон для юных инженеров «НаукаХак»

Итоги межрегионального хакатона «НаукаХак» подвели в детском технопарке «Кванториум» в Тюмени, который работает по нацпроекту «Молодёжь и дети». Участие в конкурсе принимали команды юных инженеров в возрасте от 12 до 17 лет, сообщили во Дворце творчества и спорта «Пионер».
Мероприятие проходило 12−19 мая в заочном формате, задания публиковались онлайн. Первый этап включал подготовку эссе, в котором участники раскрывали актуальность выбранной темы, свои личные качества, способствующие научно-исследовательской деятельности, а также достижения в области естественных наук и технического творчества.
На втором этапе юные инженеры приступили к созданию собственных проектов. Финальным событием хакатона стала онлайн-защита работ. Участникам предстояло не только разработать проект по выбранному треку, но и подготовить презентацию, записать видео выступления, а для трека «Наноквантум» — оформить дневник исследований.
По итогам состязаний в треке «Энерджиквантум» первое место заняла команда MegaKnight, а в треке «Наноквантум» — «Аква-Квант».
