Авто с молодежью перекувыркнулось под Волгоградом

Несовершеннолетние водитель и два его пассажира получили травмы в аварии в Киквидзенском районе.
Происшествие случилось в 2:30 на 11 км автодороги «Мачеха — Ежовка — Александровка». 17-летний подросток без прав сел за руль ВАЗ-21070 и не справился с управлением.
«Машина съехала в левый кювет и опрокинулась», — поясняют в ГУ МВД по Волгоградской области.
Вылетела на обочину и иномарка в Урюпинском районе. Здесь ДТП случилось около пяти утра. На 38-м километре дороги «Новониколаевский — Урюпинск — Нехаевская — Краснополье — Манино» с управлением Honda Civic не справился 36-летний водитель.
Находившийся за рулем мужчина с места происшествия скрылся — его позже отыскали полицейские, пассажира доставили с больницу.
Ранее видео с места столкновения КамАЗа с трамваем в Волгограде появилось в Сети.