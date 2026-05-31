В Нягани прошел муниципальный этап Всероссийской игры «Семейная зарница»

Муниципальный этап Всероссийской игры «Семейная зарница» состоялся в городе Нягани Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Участие в соревнованиях приняли шесть команд, сообщили в городской администрации.
«Всегда приятно видеть семьи, которые не остаются в стороне, а вместе участвуют в городских мероприятиях, конкурсах и спортивных событиях. Именно такие моменты объединяют, делают отношения крепче, создают настоящую семейную команду. И конечно, особенно важно, что через такие проекты дети учатся уважению к истории страны, взаимовыручке и ответственности», — отметил глава города Иван Ямашев.
Состязания объединили самые активные, спортивные и дружные семьи города. Программа включала полосу препятствий по военно-прикладным дисциплинам, спортивные этапы, интеллектуальные задания и творческие визитки. По итогам игры абсолютным победителем муниципального этапа стала семья Барановых. Второе место заняла семья Горбатенко, третье — семья Корастылевых.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.