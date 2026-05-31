Новые зоны отдыха обустроят в ОЭЗ «Технополис Москва»

«По поручению Сергея Собянина мы развиваем инфраструктуру столичной особой экономической зоны. Так, на площадке “Печатники” завершаются работы по созданию нового пространства для отдыха. Здесь появятся летняя веранда и лаунж-зона под открытым небом, а также корт для игры в сквош. В “Алабушево” обновят сквер с амфитеатром и продлят зеленую аллею резидентов. А в индустриальном парке “Руднево” проведут озеленение территории», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.