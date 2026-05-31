В горсаду имени Пушкина откроется фестиваль песочных скульптур к юбилею Челябинска

Жителей и гостей Челябинска приглашают на открытие фестиваля песочных скульптур. Уникальная выставка под открытым небом, посвящённая юбилею города, начнёт работу 1 июня в городском саду имени А. С. Пушкина. Все праздничные мероприятия юбилейного года проходят под девизом «Навстречу культурной столице».

Источник: Pchela.News

Крупный юбилей, 290-летие, 12—13 сентября. В преддверии праздничных событий в городе продолжаются культурные проекты, одним из которых станет фестиваль песочных скульптур.

Авторы экспозиции приехали в Челябинск из разных регионов России. Для фестиваля они создали песочные композиции, вдохновлённые историей, культурой и современной жизнью города.

Сейчас мастера завершают работу над скульптурами и наносят последние штрихи перед открытием выставки.

Торжественное открытие фестиваля состоится 1 июня в 17:00 в горсаду имени А. С. Пушкина.

Возрастное ограничение: 0+

