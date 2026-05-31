В Красноярске на острове Татышев прошло детское шествие

Его участниками стали более 600 ребят из разных районов города.

В Красноярске на острове Татышев прошло праздничное шествие, посвящённое Дню защиты детей и Году единства народов России. Его участниками стали более 600 ребят из разных районов города.

Дети прошли по острову в национальных костюмах. Свои традиционные образы представили долганы, эвенки, тувинцы и буряты. Также участники познакомили зрителей с культурой народов Поволжья, Кавказа и ближнего зарубежья. Завершилось шествие хороводом дружбы народов.

О мероприятии в своём телеграм-канале рассказал мэр Красноярска Сергей Верещагин:

«В Год единства народов России это шествие стало символом объединения многонациональной семьи нашего города. Благодарен ребятам и их родителям за основательную подготовку!» — написал глава города.

Мэр также опубликовал в социальных сетях фотографии с праздника и предложил красноярцам оценить подготовку участников шествия.

Добавим, что праздничная программа на острове Татышев продолжается. Развлекательные площадки ещё работают, посетить их можно всей семьёй.

