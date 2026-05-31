Челябинская область подписала соглашение о социальном сотрудничестве с РПЦ

Власти Челябинской области и РПЦ договорились продолжить сотрудничество в социальной сфере и подписали об этом новое соглашение в Троицке, где сегодня проходит IV региональный фестиваль духовных ценностей «Троица в Троицке», сообщает журналист ИА «Первое областное».
Со стороны правительства документ подписал губернатор Алексей Текслер, со стороны церкви — глава Челябинской епархии Алексий, глава Магнитогорской епархии Зосима, глава Троицкой епархии Павел и глава Златоустовской епархии Серафим. Таким мощным составом документ подписывается впервые.
«Мне кажется, очень символично, что именно в этот день мы подписываем соглашение о взаимодействии. Ведь сегодня, как никогда, нам необходимо единство», — отметил Алексей Текслер.
Глава области подчеркнул, что духовная жизнь региона сейчас на подъеме: восстанавливаются и строятся храмы, в Челябинске возводится Кафедральный собор; православная церковь принимает участие в патриотическом и духовном воспитании молодежи, помогает бойцам СВО. В регионе проводятся Петровские и Расулевские духовные чтения. А представители разных религий ходят на праздники других конфессий, так как настоящие духовные ценности не разделяют, а объединяют.
«Новое соглашение охватывает все важные сферы, и вместе с Русской Православной Церковью мы будем делать все, чтобы развивать наш регион», — заявил Алексей Текслер.