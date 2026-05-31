Челябинская область подписала соглашение о социальном сотрудничестве с РПЦ

Глава области подчеркнул, что духовная жизнь региона сейчас на подъеме: восстанавливаются и строятся храмы, в Челябинске возводится Кафедральный собор; православная церковь принимает участие в патриотическом и духовном воспитании молодежи, помогает бойцам СВО. В регионе проводятся Петровские и Расулевские духовные чтения. А представители разных религий ходят на праздники других конфессий, так как настоящие духовные ценности не разделяют, а объединяют.