В Матвеево-Курганском районе пожар на нефтебазе тушат более ста человек

В поселке Матвеев Курган Ростовской области в результате атаки БПЛА ночью загорелась нефтебаза. Пожар тушат более ста человек. Об этом сообщила глава администрации Матвеево-Курганского района Дина Алборова в своем Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

«Очаг пожара полностью не локализован. Специалисты делают всё возможное для минимизации последствий. Ситуация под контролем», — написала госпожа Алборова.

Площадь возгорания составляет 3,6 тыс. кв. м. С 02:20 в поселке Матвеев Курган введен режим чрезвычайной ситуации. Повреждено 17 домов, три магазина, аптека и автомобиль. Пострадавших среди населения нет.

Жителей просят сохранять спокойствие, не приближаться к месту происшествия и соблюдать указания экстренных служб.

