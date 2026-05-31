Автобусы № 95 вернутся на улицы Воронежа с 1 июня

В Воронеже с понедельника, 1 июня, будет возобновлена работа автобусного маршрута № 95. Об этом сообщили в городском управлении транспорта.
Количество подвижного состава на линии составит от восьми до десяти единиц, а интервал движения — 10−20 минут.
Автобусы проследуют по Московскому проспекту в прямом направлении и по улицам Беговой и Шишкова в обратном направлении, а также по улицам Плехановской, Кольцовской, Пирогова, Писателя Маршака, Олеко Дундича, Южно-Моравской, Генерала Перхоровича.
Ранее «АиФ-Воронеж» сообщало, что с 1 июня изменится схема движения автобусов № 38 и № 54.