«За гранью добра и зла»: в Госдуме хотят запретить наказания за отказ от навязанных учебных мессенджеров

Законопроект планируют внести 1 июня. Авторы уточнили, что под новые нормы подпадает и «Сферум»: за отказ пользоваться такими сервисами школьников и студентов нельзя будет отчислять или не пускать на занятия, а педагогов — увольнять или лишать выплат.
"У людей — как у детей, так и у взрослых — должен быть выбор, какими ресурсами им пользоваться. И принуждать их скачивать приложения, которые лично им не нужны или неинтересны, неправильно. Тем более под угрозой отчисления, неудов или увольнения.
Это всё равно что потребовать приходить на физкультуру в школе не просто в спортивном костюме и кроссовках или кедах, а в костюме и обуви конкретных марок.
А это нарушение закона «О защите конкуренции». Так почему-то, что нельзя делать в случае школьной формы, допускается в истории с соцсетями и мессенджерами?" — заявил один из авторов инициативы, депутат Владимир Исаков.
По словам парламентария, учителей в государственных школах иногда заставляют отчитываться об использовании конкретного мессенджера и прикладывать скриншоты. Такую практику он назвал «за гранью добра и зла», добавив, что «любое навязывание неизбежно вызывает отторжение».
«Есть люди, которые сознательно избегают соцсетей и мессенджеров, и их выбор нужно уважать, не ограничивая при этом их право на образование. Образование в нашей стране почти век обходилось без мессенджеров и подарило миру сотни, а то и тысячи великих учёных. То есть обойтись без этих ресурсов можно. Если 10 детей в классе хотят пользоваться Максом, а ещё 10 не хотят никаких мессенджеров, у них у всех должно быть право отказаться от того, что им не нравится, и спокойно продолжать учиться. Кто-то — с Максом, кто-то ещё с чем-то, а кто-то — условно только с тетрадью», — подытожил народный избранник.
В Госдуме признавали, что на фоне блокировок зарубежных платформ продвижение отечественного мессенджера «Макс» иногда воспринимается как чрезмерно настойчивое.