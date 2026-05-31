«За гранью добра и зла»: в Госдуме хотят запретить наказания за отказ от навязанных учебных мессенджеров

Авторы инициативы считают, что у школ и вузов должен быть выбор.

В Госдуме предложили разрешить школьникам, студентам и педагогам самим выбирать сервисы для учебного общения и отказываться от навязанных цифровых платформ. Об этом, ссылаясь на инициативу депутатов фракции КПРФ, пишет RTVI в воскресенье, 31 мая.

Законопроект планируют внести 1 июня. Авторы уточнили, что под новые нормы подпадает и «Сферум»: за отказ пользоваться такими сервисами школьников и студентов нельзя будет отчислять или не пускать на занятия, а педагогов — увольнять или лишать выплат.

"У людей — как у детей, так и у взрослых — должен быть выбор, какими ресурсами им пользоваться. И принуждать их скачивать приложения, которые лично им не нужны или неинтересны, неправильно. Тем более под угрозой отчисления, неудов или увольнения.

Это всё равно что потребовать приходить на физкультуру в школе не просто в спортивном костюме и кроссовках или кедах, а в костюме и обуви конкретных марок.

А это нарушение закона «О защите конкуренции». Так почему-то, что нельзя делать в случае школьной формы, допускается в истории с соцсетями и мессенджерами?" — заявил один из авторов инициативы, депутат Владимир Исаков.

По словам парламентария, учителей в государственных школах иногда заставляют отчитываться об использовании конкретного мессенджера и прикладывать скриншоты. Такую практику он назвал «за гранью добра и зла», добавив, что «любое навязывание неизбежно вызывает отторжение».

«Есть люди, которые сознательно избегают соцсетей и мессенджеров, и их выбор нужно уважать, не ограничивая при этом их право на образование. Образование в нашей стране почти век обходилось без мессенджеров и подарило миру сотни, а то и тысячи великих учёных. То есть обойтись без этих ресурсов можно. Если 10 детей в классе хотят пользоваться Максом, а ещё 10 не хотят никаких мессенджеров, у них у всех должно быть право отказаться от того, что им не нравится, и спокойно продолжать учиться. Кто-то — с Максом, кто-то ещё с чем-то, а кто-то — условно только с тетрадью», — подытожил народный избранник.

В Госдуме признавали, что на фоне блокировок зарубежных платформ продвижение отечественного мессенджера «Макс» иногда воспринимается как чрезмерно настойчивое.

Коммунистическая партия Российской Федерации в 2026 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2026 году, ее идеях и ключевых депутатах.
Читать дальше