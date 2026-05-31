Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже 16 часов искали пропавшего 72-летнего пенсионера

Благодаря слаженной работе 23 добровольцев, помощи охранников и неравнодушию родственников дедушку нашли.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже успешно завершен поиск пропавшего 72-летнего мужчины. Геннадий Валентинович Нарымовский ушел из дома около 18:45 29 мая и не вернулся. Уже через пять часов, в 23:40, недалеко от места жительства пенсионера был развернут оперативный штаб поискового отряда «Лиза Алерт».

На место прибыли 23 человека, которые выполнили 13 различных задач: пешие группы обследовали соседние кварталы, постепенно расширяя зону поиска. Добровольцы расклеивали ориентировки, опрашивали прохожих, осматривали местность и проверили береговую линию водохранилища.

Как рассказала старшая поисковой группы Ксения (позывной «Митра»), городские поиски всегда осложнены тем, что потерявшийся человек может оказаться где угодно — от соседнего подъезда до другого конца города или даже за его пределами. Несмотря на то, что Геннадий Валентинович передвигался медленно, прихрамывая и опираясь на трость, он потенциально мог уйти очень далеко.

К счастью, все закончилось благополучно. Пенсионера нашли родственники — в стороне, противоположной той, где его искали изначально.